بناء على طلب المملكة.. التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا لمناقشة التطورات في فلسطين



بناء على طلب المملكة العربية السعودية ، رئيسة القمة الإسلامية ، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد القادم اجتماعاً طارئاً افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

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