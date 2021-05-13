خادم الحرمين يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي

كما أعرب دولته خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه - أيده الله - بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعياً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكداً ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.
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