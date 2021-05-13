بريطانيا.. تسجيل أكبر ارتفاع للإصابات بكورونا منذ شهر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 10:27 مساءً

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل أعلى ارتفاع منذ يوم 27 أبريل.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2657، مقابل 2284 الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4444631.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم تسجيل نفس العدد في بيانات الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127651 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 35.906 مليون شخص، بينهم أكثر من 18.890 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.