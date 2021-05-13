تطعموا… وتخلصوا من الكمامة في الأماكن المغلقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن المطعّمين لم يعودوا بحاجة إلى وضع كمامات في الأماكن المغلقة.

في الموازاة، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لتكثيف حملات التطعيم ضد كورونا على مستوى العالم، للتغلب على متحورات الفيروس.

وأضاف بلينكن أثناء زيارته أوكرانيا: “إذا لم يفعل العالم كله المزيد في هذا الشأن فلن يتسنى تطعيم سكان العالم حتى 2024. أعتقد أن بإمكاننا تسريع ذلك وإنجازه في وقت أقصر”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تبحث ما يمكنها القيام به للمساعدة في تحقيق ذلك”.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بالبدء في إرسال زهاء 60 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” إلى دول أخرى وأعلن الرئيس جو بايدن أمس الأربعاء تأييد بلاده للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.