وسائل إعلام عبرية: سقوط صواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل يرجح إطلاقها من جانب فصائل فلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، إن عدة صواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان باتجاه المنطقة الحدودية شمال إسرائيل.

ورجحت تقارير إعلامية إطلاقها من جانب فصائل فلسطينية أو فلسطينيين في الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل".

وأضاف "لم يتم تفعيل الانذار وفقًا للسياسة المتبعة".

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن الصواريخ لم تتسبب بأضرار أو إصابات.

وكان تحدث عن الصواريخ لأول مرة ناشط من لبنان مقرب من مليشيا حزب الله.

وأفاد شهود عيان بأنه سمع دوي انفجارات في الجليل شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية.

