شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينيين بغازات سامة بعد قصف الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن عدداً من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا من جراء استنشاقهم غازاً ساماً بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة.

ونقلت مصادر محلية عن الصحة أنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبيّن من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد أُخِذت العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.

هذا واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أفراد عائلة درويش بالكامل في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جيش الاحتلال اعتقل كلاً من: يوسف وهديل وتالا درويش، عقب اقتحام منزلهم وتفتيشه.