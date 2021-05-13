شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم إنشاء نظام لمتابعة أسعار المواد الغذائية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف وزراء الحكومة اليوم الخميس إلى تسريع وتيرة العمل في إنشاء نظام يهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في العالم، حتى تتمكن الحكومة من تحليل التداعيات على الأسواق الروسية، واتخاذ رد فعل سريع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن بيان حكومي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن تقرير إنترفاكس، أن أسعار المواد الغذائية في طريقها للاستقرار، غير أنه هناك بعض المواد الغذائية، مثل البيض و الحنطة السوداء والخبز المصنوع من القمح وزيت عباد الشمس والسكر "لا تزال بحاجة إلى اهتمام"