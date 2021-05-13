اهالي الكرادة يطالبون بأخذ تعهد من الجهات المعنية برفع حظر التجوال نهائيا

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر المئات من اهالي الكرادة وسط العاصمة بغداد مساء اليوم الخميس، احتجاجا على قرار بقاء الحظر الجزئي،

واحتشد المتظاهرون في شارع الكرادة داخل وصولا الى ساحة كهرمانة مطالبين الجهات الحكومية بالغاء قرار الحظر نهائيا.

فيما طوقت المنطقة قوات حفظ القانون وانتشرب حول ساحة كهرمانة في محاولة منها لمنع اندفاع المحتجين الى خارج الكرادة .

واستمرت التظاهرات لمدة ساعة ونصف، وانتهت بسلام من دون تسجيل اي حوادث او اصابات بين صفوف المتظاهرين

وتاتني هذه التطورات عقب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الاخير برفع الحظر الشامل والابقاء على الجزئي وتحديد اوقات العمل في المحال والمراكز التجارية، والتي اثرت سلبا على الحركة التجارية وسببت خسائر مالية كبرى لاصحاب المصالح وخاصة ذوي الدخل اليومي.