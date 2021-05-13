أردوغان يدعو لمشاركة أفغانستان في المبادرات التركية ضد إسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية تحرك أفغانستان مع المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل ضد هجمات إسرائيل على فلسطين.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني، أشرف غني، اليوم الخميس، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد البيان أن أردوغان وغني تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأكد أردوغان على أهمية التحرك معا في المبادرات التي تواصلها تركيا في جميع المحافل "حتى لا يبقى المجتمع الدولي صامتا إزاء هجمات إسرائيل الوحشية على فلسطين".

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب أفغانستان في هذه المرحلة الحرجة، كما كانت في السابق.