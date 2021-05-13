روحاني في اتصال مع أمير قطر يؤكد ضرورة التعاون بين الدول الإسلامية إزاء التطورات في فلسطين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، منظمة التعاون الاسلامي الى لعب دور أكثر فاعلية تجاه التطورات الأخيرة في فلسطين، منوها بكون المنظمة أسست لمعالجة قضية فلسطين والمسجد الأقصى.

وأكد روحاني في اتصال هاتفي اليوم مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على أن "الأحداث المريرة التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة وجرائم الكيان الصهيوني تستدعي مزيد من الوحدة والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة غطرسة الصهاينة المحتلين".

ووصف فلسطين بأنها "بضعة من جسد العالم الإسلامي"، مؤكدا على ضرورة وقف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وفي غزة، وقال "علينا الا نسمح بان يرزح الشعب الفلسطيني تحت وطأة الظلم".

كما أكد روحاني أنه يتعين على منظمة التعاون الإسلامي أن تضطلع بدور أكثر فاعلية تجاه التطورات في فلسطين، كون المنظمة اسست فعلا لمعالجة قضية فلسطين والمسجد الأقصى.

وهنأ الرئيس الإيراني أمير قطر وحكومة وشعب قطر بحلول عيد الفطر السعيد.

من جانب آخر أشار الرئيس روحاني إلى مستجدات الساحة في اليمن، وأكد أن معالجة الأزمة في اليمن لا تمر عبر العمل العسكري، داعيا الى ضرورة التعاون وبذل الجهود لتسوية هذه الازمة، ومعربا عن أمله بأن تثمر جهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.

من جانبه هنأ أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني، خلال الاتصال الهاتفي، إيران حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وأشاد بمواقف الجمهورية الاسلامية تجاه التطورات والصراعات الاخيرة في فلسطين، وأضاف أن دولة قطر تشاطر رأي إيران بشأن التنديد بالاعتداءات على الفلسطينين وضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، وتدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى الاضطلاع بدور فاعل في هذا المجال.

وأيد مواقف إيران تجاه الأزمة في اليمن وأضاف أن قطر تعتقد أن المشاكل التي يعاني منها اليمن ليس لها حل عسكري، وترى أن جميع الأطراف المعنية بالأزمة في اليمن ادركت ان الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة.