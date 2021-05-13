شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: صحة المحاميات العقلية في خطر بسبب العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

كشفت دراسة حديثة، شملت آلاف المحامين في الولايات المتحدة، أن النساء المحاميات المجهدات من العمل يعانين من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية ويتعرضن لمخاطر مرتفعة، بمعدل أكبر من زملائهن من الذكور.

وأجريت الدراسة الاستقصائية على أكثر ثلاثة آلاف محام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومقاطعة كولومبيا.

وكشفت الدراسة أن واحدة من كل أربع نساء فكرت في ترك مهنة المحاماة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية ، مقارنة ب 17٪ من الرجال. كما لفتت إلى أن المحامين الأصغر سنًا يتعرضون لمزيد من التوتر، داعية كليات الحقوق إلى لعب دور في مساعدة الطلاب على الاستعداد للطريق في المستقبل.

وأكد المشارك في الدراسة، والخبير في الصحة العقلية، باتريك كريل، إن الكثير من النساء «يعشن في مستوى أسوأ ماديًا في جميع المجالات».

وتأتي الدراسة بعد تقرير صادر عن نقابة المحامين الأمريكية في إبريل/ نيسان الماضي كشف فيه، إن جائحة كورونا دفعت المزيد من النساء إلى التفكير في ترك المهنة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضغوط التوازن بين العمل والحياة.