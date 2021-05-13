شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب شرطي حتى الموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا - (رويترز)

قال متحدث باسم الشرطة، إن شرطياً في كينشاسا عاصمة الكونجو تعرض للضرب حتى الموت، وأصيب 46 آخرون في اشتباكات خلال احتفالات العيد الخميس.

وأطلقت الشرطة غازاً مسيلاً للدموع، وطلقات تحذيرية لتفريق الحشد. ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة ودمروا دراجة نارية تابعة لها.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي شرطياً يتعرض للضرب على رأسه بآلات حادة حتى سقط على الأرض، وبعد ذلك أُضرمت النار في جسده. وأكد المتحدث وفاة شرطي بعد إضرام النار فيه، وإصابة 46 شخصاً آخرين.