شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ جراح».. قصة الحي الذي أشعل المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يضم الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس، حيَّ الشيخ جراح الذي أصبح خلال الأيام القليلة الماضية مسرحاً لمواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومحتجين فلسطينيين، وقد أُنشئ الحي في القدس عام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والحكومة الأردنية، ليستوعب الحي آنذاك 28 عائلة فلسطينية هُجرت من أراضيها عام 1948.

الحي الواقع في القدس الشرقية الذي بات تحت سيطرة إسرائيل عقب حرب 1967، سمي بهذا الاسم نسبةً إلى الأمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي، طبيبُ صلاح الدين الأيوبي، القائد الذي تحول إلى رمزٍ لأجيال متعاقبة منذ نحو 900 عام.

نقطة انفجار

حي الشيخ الجراح، تحول إلى نقطة انفجار بعد الإعلان عن مخطط إسرائيلي يتضمن إخلاء بيوت من سكانها الفلسطينيين، وبناء 200 وحدة سكنية لإسكان مستوطنين يهود وسط هذا الحي العربي، ما تسبب في وقوع صِدامات واشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين من جهة، ومستوطنين وقوات الشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى، أسفرت عن وقوع ضحايا بين الفلسطينيين.

وعقب الاشتباكات، استهدفت حركة «حماس» مناطق متفرقة في إسرائيل بعشرات الصواريخ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، لترد تل أبيب بقصف جوي عنيف على قطاع غزة طال عدداً من المواقع والمباني المرتبطة بـ«حماس»، ما أودى بحياة العشرات من أهالي القطاع.

موقع استراتيجي

تفيد مصادر تاريخية بأن عائلات فلسطينيّة معروفة، سكنت الحيّ، مثل عائلة النشاشيبي، وينحدر منها إسعاف النشاشيبي، الأديب الفلسطينيّ الذي ما زال قصره ماثلاً هناك.

ولطالما سعت إسرائيل إلى السيطرة على الحيّ بموقعه الهام الذي يربط بين شرق القدس وغربها، ويعتبر نقطة رصد استراتيجيّة مهمة لتل أبيب.

ويخضع حي الشيخ جراح لإدارة بلدية القدس الإسرائيلية، وتُقدر مساحته بنحو 808 دونمات، أما عدد السكان القاطنين فيه، فيبلغ حوالي 2800 نسمة.

وينقسم الحي إلى شطرين متفاوتين بشدة، اقتصادياً وخدمياً، وهما الجزء العلوي الأكثر ازدهاراً، والذي يضم المرافق الترفيهية ومكاتب المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية، والجانب السفلي الذي يحتضن اللاجئين منذ منتصف القرن المنصرم، حيث يعاني الأخير بنية تحتية متهالكة وأوضاعاً مزرية، ويشهد مواجهات مستمرة مع السلطات الإسرائيلية.