شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز مليونية لمن يتلقى لقاح كورونا في أوهايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

في خطوة مبتكرة لمواجهة الجائحة، عرضت ولاية أوهايو الأمريكية مبادرة لتشجيع المترددين في أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعزمها منح 5 أشخاص مليون دولار لكل شخص في يانصيب سيبدأ عقده هذا الشهر.

ويتضمن العرض المغري، خمسة منح دراسية للطلاب كاملة لإحدى الجامعات الحكومية داخل الولاية، في أضخم حملة تشجيعية على التطعيم في أمريكا شرطها الوحيد أخذ اللقاح للدخول في السحب الذي سيبدأ في 26 مايو / أيار الجاري.

وستدفع الجوائر المليونية من خلال أموال الإغاثة المخصصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا من الحكومة الفيدرالية.

من جهته، قال حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، إن المقيمين البالغين فقط الذين حصلوا على لقاح سيكونون مؤهلين للسحب.

وتابع: «أعلم أن البعض قد يقول ديواين، أنت مجنون! إن فكرة المليون دولار هذه هي مجرد إهدار للمال، ولكن في الحقيقة، الإهدار الحقيقي في هذه المرحلة من الوباء - عندما يكون اللقاح متاحاً بسهولة لأي شخص يريده لكن الأرواح لا تزال تُفقد بسبب كوفيد-19».

ونظمت الولايات المتحدة حملة كبيرة للتلقيح ضد فيروس كورونا،منحت خلالها 58.7 % من سكانها البالغين لقاحات ضد المرض. وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدف إدارته بتطعيم 70% من البالغين بحلول 4 يوليو/ تموز المقبل.