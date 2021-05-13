شكرا لقرائتكم خبر عن السماء «تمطر فئراناً» في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في وقت تكافح أستراليا لمواجهة «غزو الفئران» التي التهمت المحاصيل واجتاحت المساكن حالياً، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر حجم الكارثة، بعدما ظهرت فيه السماء وكأنها «تمطر فئراناً» من دون أن تتوقف في ولاية نيو ساوث ويلز.

الفيديو الذي لقي انتشاراً واسعاً على منصات التواصل في أستراليا أثار الفزع؛ حيث أظهر قذف صومعة للحبوب في ريف ولاية نيو ساوث ويلز، عشرات من الفئران الحية والميتة على الأرض وتراكمها خلال محاولة تنظيفها بعد حصاد الحبوب.

وشاركت لوسي ثاكراي الصحفية في قناة «ABC» المقطع على حسابها في «تويتر» قائلة: «بدأت تمطر الفئران وحتى لو كانت الحبوب في الصوامع، يمكن للفئران الوصول إليها». وفيما بدأ مغردون يبثون فيديوهات توضع مدى الأزمة بعدما وصلت جحافل الفئران حتى داخل مواسير المياه.

وتكافح السلطات الأسترالية في ولايات عدة من أجل مكافحة أسراب الفئران التي عاثت فساداً في المنطقة؛ إذ تسببت بخسارة كل مزرعة فيها نحو ألف دولار بعدما دمرت المحاصيل، كما أنها خلفت جبالاً من البراز على أرضيات المتاجر، ولدغت مرضى في المستشفيات.

وبحسب خبراء، يمكن لزوج واحد من الفئران إنتاج ما يصل إلى 500 نسل في المتوسط ​​خلال الموسم الواحد.

ويخشى المزارعون في أستراليا من خسارة محاصيلهم بسبب غزو الفئران المستمر منذ أسابيع متتالية، فطلبوا إعانات عاجلة من الحكومة تصل إلى 25 ألف دولار، لكل مزرعة.

وطلبت حكومة ولاية نيوساوث ويلز موافقة عاجلة على استخدام طُعم «البروماديولون» على نطاق واسع في الأراضي الزراعية لمكافحة غزو الفئران.