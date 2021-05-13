شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تستثمر 7.4 مليار دولار في أمريكا حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية، الخميس إنها تعتزم استثمار 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2025 لتصنيع السيارات الكهربائية وتطوير الإنتاج وتعزيز استثماراتها في حلول النقل الذكي.

يأتي الإعلان عن الاستثمارات قبيل اجتماع للرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في واشنطن الأسبوع القادم لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول قضايا من بينها كوريا الشمالية ولقاحات كوفيد-19 وأشباه الموصلات.

يدعو بايدن إلى إنفاق جديد حجمه 174 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائي ومرافق شحن البطاريات. ويعكف المشرعون الأمريكيون على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للتحول صوب السيارات الكهربائية بدلاً من العاملة بمحركات البنزين وبناء مئات الآلاف من محطات إعادة الشحن.

وستبدأ هيونداي موتور إنتاج السيارات الكهربائية بمنشأة أمريكية في 2022، وتعتزم وحدتها كيا موتورز تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة أيضاً. ولهيونداي مصنع في ألاباما، بينما تنتج كيا السيارات بمصنع في جورجيا.

وقالت هيونداي في بيان «ستراقب هيونداي وكيا أوضاع السوق وسياسة الحكومة الأمريكية تجاه السيارات الكهربائية لوضعت اللمسات الأخيرة على خططها الرامية إلى تطوير منشآت الإنتاج الأمريكية والتوسع تدريجياً في الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية».

وقالت الشركة إنها ستطرح تشكيلة من السيارات الكهربائية على المستهلكين الأمريكيين بداية من العام القادم في إطار خطة تشمل أيضاً طاقة الهيدروجين.

وقالت إن استثماراتها تتضمن الروبوتات والنقل الجوي داخل المدن وتكنولوجيا القيادة الذاتية. (رويترز)