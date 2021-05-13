شكرا لقرائتكم خبر عن «بي.آر.إف» تتوقع تأثر مبيعاتها للسعودية بعد تقليص صلاحية الدواجن المجمدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لوريفال لوس الرئيس التنفيذي لشركة بي.آر.إف البرازيلية، الخميس إن الشركة قلقة من احتمال أن يؤثر خفض تقترحه السعودية لمدة صلاحية منتجات الدواجن على مبيعاتها بتلك السوق في الأمد القصير.

وأضاف خلال مؤتمر عن نتائج الشركة إن القيود الجديدة التي أبلغتها السعودية لمنظمة التجارة العالمية تقلص مدة صلاحية الدجاج المجمد من عام إلى ثلاثة أشهر، ما قد ينال من صادرات «بي.آر.إف».

والشركة البرازيلية، أكبر منتج للدواجن المجمدة في البرازيل ولها شراكات مع شركات سعودية وتصدر إنتاجها إلى المملكة.

ينطوي تقليص صلاحية الدجاج المجمد على تحديات لوجستية للموردين المحليين والمصدرين في دول مثل فرنسا وأوكرانيا والبرازيل.

وقال باتريشيو رونر، مسؤول الأسواق الدولية في بي.آر.إف، «جدة، الميناء السعودي الرئيسي، تبعد نحو ألف كيلومتر عن العاصمة الرياض.. سيتعين على الموردين المحليين والأجانب إجراء تغييرات إذا أصبح هذا هو المعيار الجديد».

وحظرت المملكة حديثاً الاستيراد من 11 مصنعاً برازيلياً للدواجن المجمدة.

وكانت «بي.آر.إف» قالت يوم الثلاثاء إن السلطات السعودية أبلغت منظمة التجارة العالمية بالتغيير المقترح على مدة الصلاحية، والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وقالت الشركة إنها ستجري مشاورات مع السلطات بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها في إطار قواعد منظمة التجارة إثر الخطوة السعودية.

وقالت الشركة إن أمام أعضاء المنظمة المتأثرين بالقرار 60 يوماً للتعليق. (رويترز)