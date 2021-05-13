حماس تعلن قصف مطار في جنوب إسرائيل بصاروخ عياش الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بأمر من قائد هيئة أركانها أبو خالد محمد الضيف، صاروخ عياش بمدى 250 كيلومترا صوب مطار رامون جنوب إسرائيل.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح له: "هذا غرس القائد أبو عماد باسم عيسى والمهندس جمعة الطحلة أبو رحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله".

ودعا أبو عبيدة على لسان محمد الضيف شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة.