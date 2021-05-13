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النائب محمد تيسير مطر يسلم الجوائز للفائزين فى مسابقة "أسئلة رمضانية".. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يسلم الجوائز للفائزين فى مسابقة "أسئلة رمضانية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جوائز مسابقة القرآن الكريم على الفائزين فى احتفالية أقيمت بمقر حزب إرادة جيل ختام شهر رمضان المبارك.

 

والفائزون 10 أشخاص، وتنوعت الجوائز بين هواتف محمول وأجهزة تابلت، وتم التسليم في أجواء تسودها المحبة والإخاء بين جميع الفائزين والنائب، كما تم تكريمهم بالهدايا الأخري مع تمنياتهم للنائب بالتوفيق والسداد، وتم تكريم النائب من أحد المتابعين للمسابقة بدرع التميز، حبا وعرفانا بعطاء النائب وخدماته على جميع المستويات، كما تم تهنأتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم التوفيق في المرات القادمة.

 

وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قال النائب محمد تيسير مطر:"تشرفت بمقابلة الفائزين العشرة في مسابقة "أسئلة رمضانية" وتسليمهم الجوائز الخاصة بهم، وهم:

 

1- محمود حامد داوود - دار السلام

2- منى حسن - البساتين

3- مصطفى فرج عبد الهادى - الشرابية

4- دعاء فارس عبد الفتاح - عابدين

5- حكمت فرج همام - دار السلام

6- محمد حسن مهدى - التبين

7- عمرو أحمد حنفى - مصر القديمة

8-  آمال فهمي إسماعيل - دار السلام

9محمد أشرف فاروق - البساتين

10- نهى سيد محمد - الزاوية الحمراء.

 

وأضاف مطر: "بشكرهم على حضورهم وبشكر كل اللي شاركونا وساعدونا إننا نقدر ننظم مسابقة دينية ثقافية ونجمع الأسرة مع بعضها فى شهر رمضان على شئ هادف ومفيد، وكمان نحاول نكون سبب فى إسعادكم وفرحتكم. شكرا للجميع وكل عام وحضراتكم بخير".

 

فيما عبر عدد من الفائزين على فرحتهم وسعادتهم بالمسابقة التي أقيمت، وذلك من خلال كلمات شكر وعرفان للنائب محمد تيسير، فضلا عن رسائل عبر "واتس آب".

 

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جانب من الاحتفالية 

 

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رسالة شكر للنائب محمد تيسير 

 

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فائز يشكر النائب محمد تيسير مطر 

 

 

 

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رسالة شكر للنائب محمد تيسير 

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

185516934_1962710390552500_6795617147796873122_n

النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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النائب محمد تيسير مطر يسلم جوائز الفائزين فى مسابقة أسئلة رمضانية

 

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فائز يشكر النائب محمد تيسير مطر 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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