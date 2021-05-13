سرقة علم إسرائيلي رُفِعَ في برلين "تضامنا مع ضحايا الهجمات الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس سرقة علم إسرائيلي كان مقاما قبالة المقر الرئيسي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وسط برلين.

وأوضحت المتحدثة أن هناك تسجيلات فيديو ظهر فيها شخصان وهما ينتزعان العلم من أمام مبنى كونراد اديناور (مقر الحزب المسيحي)، وذكرت أن الواقعة حدثت قرابة الساعة الحادية عشرة ونصف مساء أمس الأربعاء.

كان الأمين العام للحزب المسيحي، باول تسمياك، نشر عبر موقع تويتر مساء أمس الأربعاء صورة تظهر العلم أثناء رفعه وقال إن العلم الإسرائيلي تم رفعه "تضامنا مع ضحايا الهجمات الصاروخية الإرهابية" وأرفقها بشعار "إسرائيل تحت الهجوم" و"المصلحة الوطنية".

وكان من المنتظر أن يستمر وجود العلم مرفوعا إلى ما بعد الرابع عشر من مايو الموافق للذكرى السنوية الـ74 لتأسيس دولة إسرائيل.

وحسبما أعلنت الشرطة، فإنه يُعْتَقَد أن مجهولين حاولوا إحراق علم لإسرائيل قبالة مبنى بلدية برلين حيث دفعوا حاوية قمامة أسفل العالم وأضرموا النيران في القمامة، واضافت الشرطة أن العلم لم تحدث له أضرار، وتولى قسم حماية الدولة المعني بالجرائم السياسية التحقيق في الواقعتين.

وأضافت المتحدثة أن بعض المؤسسات في المدينة رفعت العلم الإسرائيلي بمناسبة الذكرى السنوية لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجمهورية ألمانيا الاتحادية.