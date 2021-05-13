ووفقاً لمصادر محلية وشهود عيان في غزة فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم محيط دوار زايد شمال قطاع غزة ودمرت المنطقة بأكملها على رأس ساكنيها، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة العشرات ممن لا زالوا تحت الأنقاض، إضافة إلى استشهاد مواطنين بعد استهداف منطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، واستشهاد آخر بعد استهدافه في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر 18 قتيلا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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