قتلى في أفغانستان في أول أيام عيد الفطر رغم هدنة

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قال مسؤولون محليون إن مدنيين سقطوا قتلى، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجارات منفصلة في أفغانستان في أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الخميس، رغم إعلان هدنة مدتها ثلاثة أيام.

وأضاف المسؤولون أن 11 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 13 في أربعة انفجارات بعد ساعات فقط من بدء وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر.

لم ترد أنباء عن نشوب اشتباكات مباشرة بين مسلحي حركة طالبان والقوات الحكومية وقت سريان الهدنة المؤقتة، لكن القنابل المزروعة على جانب الطريق استمرت في إلحاق خسائر وضحايا في صفوف المدنيين.

جاءت الهدنة، التي أعلنتها طالبان واستجابت لها الحكومة، في وقت تصاعدت فيه بشدة أعمال العنف في أنحاء البلاد بعد أن أعلنت واشنطن الشهر الماضي خطة لسحب القوات الأميركية بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وبدأت قوات الأمن الأفغانية عملية لاستعادة منطقة تسيطر عليها طالبان خارج العاصمة كابول في إقليم «وردك» المجاور يوم الأربعاء، لكن العملية توقفت بعد سريان الهدنة.

قبل ذلك بيوم، كان مسلحو طالبان قد أسقطوا بعض الجنود الأفغان بين قتيل وأسير وأجبروا آخرين على التراجع، بعد أن اقتحموا وسط المنطقة التي تقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة من كابول.