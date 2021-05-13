وفد مصري في إسرائيل للتوسط من أجل وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل وفد أمني مصري إلى إسرائيل، اليوم الخميس، لاستكمال عملية الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال مصدر مصري مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، اليوم، إن الوفد المصري سيبحث مع الجانب الإسرائيلي وقف الهجمات على قطاع غزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ مع وقف التوسع في عملية إخلاء المساكن الفلسطينية في القدس من جانب إسرائيل وهي العملية التي فجرت الأوضاع خلال الأيام الماضية.

واحتشدت قوات إسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة اليوم الخميس، فيما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

ودوّت، اليوم الخميس، مجدداً صفارات الإنذار في مدن إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، مؤذنة بسقوط صواريخ جديدة، بعد أن طالت خلال الأيام الثلاثة الماضية مدينة تل أبيب.

وراح ضحية هذه الأعمال 83 شخصاً في غزة، ونحو 487 جريحاً. بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل وجندي، وأصيب مئات الجرحى.