شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجيز لقاح فايزر للاستخدام الطارئ للفئة العمرية 12-15 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دبي 13 مايو أيار (رويترز) - قالت الحكومة الإماراتية اليوم الخميس إن السلطات الصحية أجازت لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ للأطفال ما بين 12 و15 عاما، بعد أن أتاحت بالفعل استخدامه لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر.

وقال حساب الحكومة على تويتر إن وزارة الصحة أقرت استخدام اللقاح. كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أقرت استخدام اللقاح للأطفال في سن 12.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)