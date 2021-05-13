الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة ثانية خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إسقاط طائرة بدون طيار خرجت من أجواء غزة في حادث هي الثانية خلال ساعات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أسقط سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حماس فوق البحر المتوسط كانت تحاول خرق السيادة الإسرائيلية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه أسقط طائرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو قصف مقرًا تابعًا لقائد منظومة الطائرات بدون طيار بحركة حماس.



بدورها أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، أنها أطلقت طائرات مسيرة انتحارية أسمتها "شهاب" تجاه مواقع إسرائيلية.

وادعت أنها استهدفت بها منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء، وحشودات عسكريةً إسرائيلية على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهداف حتى صباح اليوم، أكثر من 650 هدفًا في مناطق متفرقة بغزة، منذ بدء العملية العسكرية، الإثنين الماضي.

في الأثناء تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأعلنت واشنطن إرسال مبعوث إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للحث على "وقف التصعيد".

اما موسكو فقد دعت إلى اجتماع طارئ للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط التي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية أن مصر بدورها أرسلت وفدا أمنيا إلى تل أبيب لبحث سبل التوصل لتهدئة.