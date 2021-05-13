تفجير يستهدف رتلاً للتحالف غرب العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن "عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره على طريق الانبار السريع".

وأضاف المصدر، أن "الانفجار لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتتعرض أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي، إلى هجمات بشكل شبه مستمر باستخدام العبوات الناسفة والتي غالبا ما يكون ضحاياها من العراقيين.

وتتبنى مليشيات عراقية مسلحة تابعة لإيران، الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والمعسكرات التي تستضيف القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات الأمنية لكبح جماح تلك الفصائل، إلا أنها ماتزال تواصل هجماتها بين الحين والأخر دون الاكتراث لتداعيات تلك الاعتداءات على الأوضاع العامة للبلاد.