شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 4 آلاف وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي: رويترز

رصدت الهند الخميس، أكثر من أربعة آلاف وفاة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، بينما بقيت حالات العدوى دون 400 ألف لليوم الرابع.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية عن تسجيل البلاد 362727 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 23.7 مليون. وقفزت الوفيات بواقع 4120 إلى 258317 وفاة إجمالاً.

وتزامن الارتفاع الحاد في عدد الإصابات مع بطء عمليات التحصين، رغم أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعلن أن اللقاحات ستكون متاحة لكل البالغين اعتباراً من الأول من مايو/ أيار الجاري.

وطفت جثث في نهر الجانج الذي يمر عبر الولاية، مع اكتظاظ محارق الجثث، ونقص الأخشاب اللازمة لعملية الحرق.

وتتزايد المخاوف حالياً بشأن درجة عدوى السلالة التي تسببت في موجة التفشي الأعنف في الهند، وتنتشر حالياً في أنحاء العالم. وليس لدى الخبراء توقعات واضحة عن وقت وصول الأعداد للذروة، لكن المرض ينتشر حالياً في مناطق ريفية يمكن أن يكون تسجيل الحالات فيها أقل بسبب نقص عمليات الفحص.

والموقف الوبائي متدهور خاصة في المناطق الريفية في ولاية أوتار براديش، أكثر ولايات البلاد اكتظاظاً بالسكان، إذ يقطنها نحو 320 مليون نسمة. وتظهر لقطات تلفزيونية الأسر، وهي تنتحب على المتوفين من المرض في مستشفيات، أو يقيمون الخيام في المناطق التي يعالج فيها ذويهم.