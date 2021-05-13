شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالاستغناء عن الكمامة بالأماكن المغلقة في أمريكا.. قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

مع تزايد عدد الأشخاص الملقحين ضد «كوفيد-19» وتراجع الإصابات في الولايات المتحدة، يرى العديد من الخبراء أنه سيكون من الممكن قريباً استغناء الجميع عن الكمامات في الأماكن المغلقة.

ويرى الخبراء أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع حتى الأكثر تحفظاً على التلقيح من خلال إظهار منافعه المفيدة.

وتوصي مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وكالة الصحة العامة الرئيسية في الولايات المتحدة بالفعل بعدم وضع الأشخاص الذين تم تلقيحهم كمامات في الخارج ولا في الداخل عندما يلتقون ضمن مجموعات صغيرة مع أشخاص آخرين ملقحين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حدد 4 يوليو /تموزالمقبل موعداً لتلقي 70 في المئة من البالغين الأمريكيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، خلال اجتماع مع حكام ولايات إنه سيعلن «قريباً» عن تخفيف جديد للقيود.

وتلقى حتى الآن حوالى 59 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل، بينما تسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من «كوفيد-19» يومياً - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

ويزداد الإجماع بين الخبراء على أنه «في ضوء هذه البيانات المشجعة، سيكون من الممكن قريباً الاستغناء عن الأقنعة في الداخل في معظم الأماكن العامة».

ويقول فيناي براساد عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إنه «يمكن لمن اتموا عملية التلقيح وضع الكمامة كدليل على التضامن أو بشكل رمزي، لكنه لا يفيد أي شخص آخر».

ويضيف أنه بالنسبة لهم «هناك احتمال ضئيل للغاية في كشف الإصابة من خلال الخضوع لفحص، ناهيك عن نقلها إلى شخص آخر».

وأبدت السلطات الصحية في البداية حذراً بشأن قدرة اللقاحات على وقف انتقال العدوى لأن التجارب السريرية أثبتت فعاليتها فقط في الحالات المصحوبة بأعراض من دون استبعاد إمكانية العدوى من دون ظهور أعراض المرض (الحمى وغيرها)، لكن البيانات التي جمعت عبر العالم أظهرت،كما تنبأ العديد من علماء المناعة، أن اللقاحات فعالة جداً أيضاً في الحالات غير المصحوبة بأعراض، مثل ما تقول مونيكا غاندي الأستاذة المتخصصة في الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وأظهرت دراسة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا انخفاضاً بنسبة 86 في المئة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض بعد جرعتين من لقاح «فايزر».

وتقول مونيكا غاندي التي كتبت مقالات عديدة عن أهمية القناع أثناء الجائحة، وكانت واحدة من أوائل من روجوا لوضعه في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية كافة إن «الكمامة أداة واللقاحات هي الحل».

وأضافت: «لا تعود الأداة مفيدة بمجرد أن يكون لديك الحل - لذلك عندما نصل إلى مستوى معين من التحصين، لن نكون بحاجة إليها».

وترى أنجيلا راسموسن، من منظمة اللقاحات والأمراض المعدية في كندا، أن «سبباً وجيهاً آخر لتخفيف هذه القيود هو تحفيز الأشخاص المترددين في تلقي اللقاح»، وهو رهان أصبح حاسماً في الولايات المتحدة، حيث تراجع معدل التلقيح اليومي من الذروة التي بلغها في إبريل/ نيسان الماضي، وحيث بات العرض يتجاوز الطلب الآن.

وتضيف راسموسن: «سيكون من المهم تحديد أرقام واضحة لأن أحد أكبر مشاكل التواصل أثناء الجائحة كان شعور الرأي العام بأن قواعد اللعبة التي وضعتها السلطات الصحية تتغير مع مرور الوقت»، موصية في الوقت نفسه «برفع الزامية وضع الكمامة في الداخل في المناطق التي تقع تحت عتبة حالتين يومياً لكل 100 ألف نسمة، وحيث تم تطعيم 70 في المئة من السكان». لكنها تعتقد كما خبراء آخرون أن القناع سيظل خياراً شخصياً، وأنه سيكون من الأفضل وضعه دائماً من قبل كبار السن الذين هم عرضة للخطر.

ووفقاً لأميش أدالجا الذي يعمل على التدابير المرتبطة بالوباء في مركز «جونز هوبكنز»، قد يصبح وضع القناع موسمياً. ويتوقع أن «تصبح الولايات المتحدة مجتمعاً مع الكثير من الأقنعة خاصة خلال موسم الإنفلونزا في الأماكن المغلقة ووسائل النقل».