مسلمو آسيا يحتفلون بالعيد تحت قيود الجائحة

رويترز

احتفل الملايين في أنحاء آسيا الخميس بعيد الفطر المبارك، خلف الكمامات وصلوا، رغم تطبيق قيود «كوفيد-19» في أماكن كثيرة بهدف الحد من الاحتفالات الجماعية والتجمعات العائلية.

ويسافر الملايين في أنحاء القارة عادة إلى مسقط رأسهم للاحتفال مع أسرهم، وتكتظ الأسواق والمتاجر والمساجد بالناس في مشاهد تحاول السلطات في البلدان المتضررة بشدة تجنبها.

وفي إندونيسيا، أكبر بلد تسكنه غالبية مسلمة، وضع المصلون الكمامات على وجوههم عند وصولهم إلى مسجد ديان المهري في ديبوك، وهي مدينة تقع جنوبي العاصمة جاكرتا، وعقموا أيديهم قبل الدخول.

وعند مدخل المسجد، حدد ملصق مسافة التباعد الاجتماعي بمقدار ست خطوات، بحسب توصية منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الجائحة، في تَذكِرة صارمة بالخطر في بلد به أكبر عدد من الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا.

وقالت تري هارياتي نينجسي (53 عاماً): «نحن محظوظون للغاية، لأننا نستطيع الصلاة معاً هذا العام، بينما لم نتمكن من القيام بذلك العام الماضي».

وأضافت: «رغم استمرار الجائحة، سُمح لنا بالصلاة جماعة هذا العام مع فرض بروتوكولات صحية. ونأمل أن يختفي فيروس كورونا سريعاً، وأن نصلي جماعة على الدوام».

ومن إندونيسيا إلى باكستان، فرضت الحكومات قيوداً لاحتواء الجائحة في العيد.

وتحظر إندونيسيا السفر الداخلي حتى 17 مايو/ أيار الجاري،، فيما فرضت ماليزيا إغلاقاً عاماً جديداً يوم الإثنين قبل العيد.

وأعلنت باكستان الشهر الماضي، عن عطلة ممتدة قرب العيد، وقيود إضافية للسلامة تهدف إلى الحد من السفر الجماعي خلال الاحتفالات.

وحثت الحكومة الناس على البقاء في المنازل، بعدما شهدت البلاد عدداً قياسياً من الوفيات المرتبطة بالفيروس، خلال شهر رمضان، وأغلقت مراكز التسوق والمتاجر غير الضرورية، ومنظومة النقل العام خلال العطلة.

وفي الهند، يرجح أن تكون الاحتفالات محدودة، إذ فُرضت قيود على الحركة على نحو ثلثي البلاد بسبب الجائحة المتفاقمة هناك.

وفي نيودلهي ومدن أخرى، اقتصرت صلاة العيد في المساجد الكبرى على ما بين خمسة وعشرة رجال دين وموظفين مع عدم السماح بالدخول لعامة الناس. وتغلق بعض المساجد الصغيرة أبوابها تماماً.