شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يدخل رئيس وزراء ساحل العاج مستشفى في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبيدجان - رويترز

نقل رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أشي، إلى مستشفى في باريس للعلاج من حالة إجهاد شديدة، بحسب ما أعلن مصدر مقرب، الأربعاء.

وأوضح المصدر أن أشي زار فرنسا لأسباب صحية الأسبوع الماضي، لكنه عاد للمشاركة في مناقشات حول مشاكل الكهرباء في البلاد، وعاد بعد ذلك إلى باريس، الثلاثاء.

وأضاف، أن أشي، سيخضع لفحوص روتينية في باريس، ويستريح لأيام عدة قبل أن يعود إلى ساحل العاج.

وعُين أشي (65 عاماً)، المقرب من الرئيس الحسن واتارا، رئيساً للوزراء في مارس/آذار الماضي، بعد وفاة ثاني رئيس وزراء للبلاد في أقل من ثمانية أشهر.