شكرا لقرائتكم خبر عن والدة رونالدو تريد عودته إلى سبورتنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هناك القليل من الأشخاص بوسعهم إبلاغ كريستيانو رونالدو بما ينبغي عليه فعله، لكن والدته دولوريس أفيرو أصرت على أنها ستحاول إقناع ابنها بالعودة إلى صفوف فريقه القديم سبورتنج البرتغالي هذا الصيف.

وفي الوقت الذي يتصدر فيه رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث وصل إلى 100 هدف مع يوفنتوس خلال الفوز 3-1 على ساسولو يوم الأربعاء، يعاني النادي عاماً صعباً وربما ينهي الموسم خارج المربع الذهبي.

وعلى النقيض فإن سبورتنج، الذي شهد بداية مسيرة رونالدو على مستوى الفريق الأول، حصد لقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 2002 بعد الفوز على بوافيستا يوم الثلاثاء، لينهي سيطرة الغريمين بورتو وبنفيكا على اللقب على مدار 19 عاما.

وأوضحت دولوريس أفيرو، وهي مشجعة متحمسة لسبورتنج، خلال احتفالات التتويج باللقب أنها ستعيد مهاجم يوفنتوس إلى النادي البرتغالي.

وقالت والدة رونالدو من شرفتها خلال الحديث إلى مشجعي سبورتنج خلال الاحتفال في الشوارع: سأتحدث إليه من أجل إعادته. في العام المقبل سيلعب في ألفالادي (استاد سبورتنج).

ويرتبط رونالدو (36 عاماً) بعقد مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، لكن ذكرت تقارير أنه ربما يرحل هذا الصيف، مع الحديث عن إمكانية اللعب في صفوف سبورتنج الذي شهد بدايته قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ويصبح من أفضل لاعبي العالم.