شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تُغرّم «جوجل» بتهمة استغلال الموقع المهيمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الإيطالية الناظمة لشؤون المنافسة الخميس فرضها غرامة تفوق مئة مليون يورو على «جوجل» بتهمة استغلال الموقع المهيمن.

وعزت الهيئة في بيان هذه الغرامة البالغة قيمتها 102,84 مليون يورو إلى رفض المجموعة العملاقة الموافقة على إدراج تطبيق يتيح تحديد موقع محطات لشحن السيارات الكهربائية على متجرها الإلكتروني للتطبيقات (جوجل بلاي).

وأشارت الهيئة الناظمة إلى أن «جوجل، ومن خلال نظام تشغيل أندرويد ومتجر التطبيقات جوجل بلاي، تتمتع بموقع مهيمن (...) حريّ التذكير بأن حوالى ثلاثة أرباع الهواتف الذكية في إيطاليا تعمل بنظام أندرويد».

وأظهر تحقيق أجرته الهيئة الإيطالية أن «جوجل لم تسمح» باستخدام تطبيق «جوس باس» الذي طورته مجموعة «إنيل» الإيطالية العملاقة في مجال الطاقة على نظام «أندرويد أوتو» يتيح لمركبة ما الاتصال بخدمات عدة والإفادة منها.

ولفتت الهيئة الناظمة الإيطالية إلى أن «جوس باس تقدم مروحة خدمات واسعة مخصصة لشحن المركبات الكهربائية التي لا تسمح حالياً سوى بالبحث عن محطات شحن للمركبات الكهربائية».

وأضافت الهيئة التي فتحت تحقيقاً في أيار/ مايو 2019 «جوجل ومن خلال رفضها منح إنيل إكس إيطاليا الحق (...) في إتاحة تطبيق جوس باس على أندرويد أوتو، حدت بصورة غير عادلة الإمكانات المتاحة لمستخدمي تطبيق إنيل».

وتابعت «إقصاء تطبيق إنيل إكس إيطاليا عن أندرويد أوتو مستمر منذ أكثر من عامين. الاستمرار في هذا السلوك من شأنه تقويض قدرة إنيل إكس إيطاليا نهائيا على بناء قاعدة مستخدمين صلبة في وقت نشهد نمواً كبيراً في مبيعات السيارات الكهربائية».

وفي هذا الإطار، فرضت الهيئة الناظمة الإيطالية لشؤون المنافسة على «جوجل» أن تتيح أمام «إنيل إكس إيطاليا» ومطوري تطبيقات آخرين «الأدوات اللازمة لبرمجة التطبيقات العاملة على أندرويد أوتو».

وسيتولى خبير مستقل مرتبط بالهيئة مراقبة تطبيق هذا الشرط، و«على جوجل التعاون الكامل معه وتزويده كل المعلومات التي يطلبها».

وأعربت «جوجل» في بيان، عن «معارضة» قرار الهيئة الناظمة.

وقالت «الأولوية في أندرويد-أوتو هي ضمان إمكان استخدام التطبيقات بأمان أثناء القيادة. ولهذا السبب لدينا إرشادات صارمة حول أنواع التطبيقات المدعومة».

وأكدت المجموعة أن هناك «آلاف» التطبيقات المتوافقة مع «أندرويد-أوتو» مشيرة إلى أنها ستفحص وثائق الهيئة الناظمة الإيطالية لشؤون المنافسة «لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التالية».

(أ ف ب)