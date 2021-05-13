شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «تقدير» تكرم المتميزين في الرعاية العمالية 17 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة «تقدير» العمالية، تنظم إدارة الجائزة حفلاً لتكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بدورتها الرابعة لعام 2020.

يقام الحفل يوم 17 مايو، في قاعة راشد في «مركز دبي التجاري العالمي» الساعة 11 صباحاً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

يحضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين، وممثلي بعض المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وسائل الاعلام، وممثلي الشركات الفائزة والعمال المتميزين.

وقال الرائد خالد إسماعيل، الأمين العام للجائزة «الاحتفال سيكون مميزاً، بما يليق بسمعة دولة الإمارات، ودبي العالمية، في ما يتعلق بمعايير الرعاية العمالية، والإنجازات المهمة التي حققتها الجائزة في دورتها الرابعة، على الرغم من التحديات الصعبة التي أوجدتها جائحة كورونا».

وأضاف «سيكشف الحفل الكشف أبرز إنجازات الجائزة في دورتها الرابعة، والمحفزات الحكومية وبطاقات التميز الخاصة التي أصدرتها إدارة الجائزة، للعمال والشركات المتميزة، وعرض فيلمين وثائقيين يلخصان الدور المتميز للجائزة، على طريق بناء أفضل العلاقات بين الشركات والعمال، وتعزيز سمعة الإمارات على هذا الصعيد».

وأشارت إدارة الجائزة الى ان المعنيين والمهتمين من داخل الدولة وخارجها، الذين لم يتح لهم حضور الحفل شخصياً، يمكنهم متابعة وقائعه، عبر المنصة الإكترونية: https://taqdeerawards.code1world.com/

ويسهم في رعاية الجائزة: الراعي الاستراتيجي: هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، «وصل» لإدارة الأصول، و«نداء» مؤسسة الاتصالات المهنية واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، بالتعاون مع «إكسبو 2020».

كما يسهم تلفزيون دبي، راعياً إعلامياً استراتيجياً، وشركة «نيا» راعياً بلاتينياً. و«إماراتك» و«فلاي دبي»، راعيين ذهبيين. و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«إينوك» و«الفردان للصرافة» رعاة فضيين.

بلغ إجمالي عدد العمال والشركات الفائزة بفئات الجائزة الخمس، دورتها الرابعة لعام 2020 (91 عاملاً وشركة)، من بينهم 77 عاملاً وشركة حصلوا على الفئات بين (3 - 5 نجوم) وسيكرّمون خلال الحفل. كما سيمنح 14 عاملاً وشركة من الحاصلين على فئتي النجوم بين (1 -2 نجمة) شهادات تقدير. كما فازت 4 شركات بفئة 5 نجوم، و11 شركة بفئة 4 نجوم، و14 شركة بفئة 3 نجوم، و10 شركات بفئة نجمتين، و4 شركات بفئة نجمة واحدة.

وعلى صعيد العمال، فقد حصل 4 مهندسين على جوائز من فئة (5 نجوم)، و 4 مشرفين على لقب المشرف الميداني المتميز، و4 عمال على فئة العامل المتميز. أما العمال الفائزون بفئة (4 نجوم)، فقد حصل 11 عاملاً على لقب المشرف الميداني المتميز و11 على لقب العامل المتميز، و 14 على لقب العامل المتميز في بفئة (3 نجوم).