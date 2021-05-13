شكرا لقرائتكم خبر عن يتصل بـ «الطوارئ» 9 آلاف مرة لتوبيخهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تحقق السلطات الإسبانية حالياً مع رجل، اتصل بالشرطة وخدمات الطوارئ حوالي 9000 مرة منذ عام 2019، فقط لمجرد توبيخهم وتوجيه إهانات لهم، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

واعتقل الرجل البالغ من العمر 49 عاماً من أوفييدو في شمال غربي إسبانيا، الأسبوع الماضي بعد شكاوى من خدمة 091، التي تستقبل المكالمات الهاتفية للشرطة في البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المتصل المزعج كان يطلب باستمرار خطوط الطوارئ لأكثر من عامين «لغرض وحيد هو توبيخ العاملين وإهانتهم»، على حد قول الشرطة. وأشار المحققون إلى أن الرجل لم يكن في حالة طارئة على الإطلاق.

وأجرى الرجل 3789 مكالمة إلى خط 091 و4957 مكالمة أخرى لخدمة الطوارئ 112 من بطاقته الهاتفية منذ عام 2019 وحتى وقت قريب.

وطوال هذه المدة، طلب الموظفين مراراًَ من المتصل التوقف عن شغل خطوط الطوارئ المخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة، لكن تجاهل تلك المطالب، وواظب على عادته المزعجة.

وتحقق الشرطة حالياً مع الرجل الذي يواجه اتهامات بالعصيان الخطر، يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن حتى عام.