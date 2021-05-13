شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق دبي تفتح أبوابها للزوار في عيد الفطر المبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

فتحت حدائق دبي أبوابها أمام زوارها، من الثامنة صباح أول أيام العيد، باشتراطات التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بأي تجمعات لأكثر من 5 أفراد فيها، وخاصة الحدائق الكبرى: الصفا، زعبيل، الممزر، مشرف، الخور، حيث ستبدأ ساعات العمل فيها من 8 صباحاً إلى 11 مساءً.

وأكدت أنه بعد تعقيم كل المرافق وتجهيزها، وزعت الكمامات على الموظفين، مع التدريب الجيد على توفير شروط السلامة والتعامل مع الحالات الواردة. كما جهّزت الملصقات على الأرض، لضمان المسافة الآمنة للتباعد، وتسهيل أخذ الفحص الحراري عند المدخل، مع استمرار التعقيم.

واهتمت البلدية بجميع الحدائق، على رأسها الممزر، أول حديقة ذكية في المنطقة، ومن الحدائق الشاطئية التي تمتاز بمساحتها الشاسعة وموقعها المتفرد على الرمال الذهبية، وتحمل مع هذه المواصفات الكثير من فرص الترفيه لسكان المنطقة وزوارها على امتداد الكورنيش.

وحديقة الخور، كذلك فتحت أبوابها، لإسعاد أصحاب الهمم، كونها الأحدث تجهيزاً والأكثر تميزاً بموقعها الاستراتيجي على مقربة من وسط مدينة دبي، وهي تقدم على امتداد 96 هكتاراً مجموعة مرافق تشويقية منها مدينة الطفل التي تفتح أبوابها في حين تمتد ساعات العمل في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساءً، للتمتع للاطفال بمركز الدلافين وحديقة الزهور والحديقة الصحراوية.

وحديقة زعبيل تقدم باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المسلية والتعليمية للأطفال من مختلف الأعمار، وتضم مركز الدلافين، وخدمة مناطق الرحلات والشواء، ورحلات التلفريك.

وحديقة المشرف التي تشكل منطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمواطنين والمقيمين على السواء، وصممت بعدة أنواع من الأشجار الجمالية والمحلية تصل إلى أكثر من 70 ألف شجرة. وتضم «القرية الدولية» وفيها 13 نموذجاً لمساكن عربية وأجنبية، وحديقة المغامرات ومرصد الثريا الفلكي.

أما الحديقة القرانية فشهدت توافداً كبيراً للزوار من مختلف الأديان والجنسيات من 8 صباحاً وتمتد على مساحة 60 هكتاراً، وتحتضن 54 نوعاً من النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتستعرضها بشكل مميز وفريد للزوار.