شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الأوروبية العليا تبحث شرعية «دوري السوبر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت محكمة في مدريد من المحكمة الأوروبية العليا، الفصل في مدى مخالفة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) القانون، بخصوص منع أندية من إنشاء دوري السوبر الأوروبي المنشق.

وطلبت المحكمة التجارية في مدريد من المحكمة الأوروبية، الفصل أيضاً في السماح لـ«الفيفا» و«اليويفا» بفرض قيود وعقوبات على الأندية التي تبقى مستمرة في البطولة المخطط لإطلاقها.

وكانت محكمة مدريد طالبت في حكم أولي الشهر الماضي «الفيفا» و«اليويفا» والاتحادات الوطنية المرتبطة بالمشروع بألا تتبنى «أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطاً بأي شكل من الأشكال» لتأسيس دوري السوبر، قبل أن تطلب الخميس من محكمة الاتحاد الأوروبي العليا الفصل في هذا الأمر.

وأعلنت 12 نادياً عن تأسيس «دوري السوبر»، الشهر الماضي، لكن انهار المشروع بعد 48 ساعة، بعد انتقادات حادة من المشجعين والحكومات واللاعبين والمدربين.

وانسحبت تسعة أندية هي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، بشكل رسمي من المشروع ووافقت تلك الأندية على التعرض لعقوبات مالية من «اليويفا» بسبب دورها في إطلاق هذا المشروع.

ووقعت هذه الأندية على «إعلان التزام» مع اليويفا الأسبوع الماضي، وأقرت باتخاذ الخطوات الممكنة لإنهاء علاقتها بـ«دوري السوبر». لكن الأندية الثلاثة المؤسسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم تبعد نفسها بعد عن هذا المشروع.

وعين «اليويفا» الأربعاء، لجنة لإجراء تحقيق في مخالفة محتملة من هذه الأندية الثلاثة للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.