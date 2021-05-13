غادروا تل أبيب متجهين إلى ألمانيا .. الدفاع الأمريكية تسحب 120 من عناصرها بعد تفاقم الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - سحبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، ما يقرب من 120 عسكريًا ومدنيًا من إسرائيل، كانوا في البلاد للتخطيط للتدريبات المقبلة بسبب التصعيد الجاري بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن مجموعة من 120 عسكرياً ومدنياً غادرت إسرائيل على متن طائرة من طراز سي-17 للعودة إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا.

وأضافت الشبكة أن استمرار التصعيد والافتقار إلى خيارات السفر الجوي التجاري اعطت أسباباً للمغادرة في وقت مبكر على متن النقل العسكري.

وفي صباح اليوم، تم تتبع الطائرة C-17 وهي تهبط في تل أبيب من قاعدة رامشتاين الجوية جنوب غرب ألمانيا.