مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع في فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر - يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الجمعة، اجتماعًا طارئًا ثالثًا، لمناقشة الأوضاع في فلسطين، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ودعت تونس والنرويج والصين الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الاجتماع، مساء أمس الأربعاء، على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة على دور الأمم المتحدة لإعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

وكانت الولايات المتحدة عارضت خلال الاجتماعين السابقين، تبني مجلس الأمن إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه سيأتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.