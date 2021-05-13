الأوضاع تشتعل .. إسرائيل تطلب من مواطنيها فصل كاميرات المراقبة وقطع الإنترنت بسبب الهجوم الإليكتروني للمقاومة .. تل أبيب تحت حصار جوي .. شركات الطيران تعلن وقف رحلاتها .. استهداف مطار بن جوريون وقواعد عسكرية إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، اليوم الخميس، عن استهداف تل أبيب ومطار رامون وعدد من القواعد العسكرية برشقة صواريخ، بعضها جديد اعتبر الأكبر من نوعه.

وقال أبو عبيدة في بيان نشر اليوم: "بسم الله وبقوة الله وعلى بركة الله، وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءًا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم".

وأضاف البيان الذي نشر على موقع "القسام" قبل قليل: "كتائب القسام تقصف الآن تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية".

إسماعيل هنية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي قام باستهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في غزة.

وذكرت قناة "العربية"، أن إسماعيل هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية.

وأشارت إلى وجود توقعات داخل إسرائيل بإنهاء المواجهات خلال يوم أو اثنين بوساطة مصرية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال هيداي زيلبرمان، إنه سيتم تقديم خطط لهجوم بري محتمل على قطاع غزة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للموافقة عليه في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأوضح زيلبرمان أن "الخطط يجري وضعها وسيتم بعد ذلك إحالتها إلى القيادة السياسية للموافقة عليها".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا حكومية ومصارف ومباني الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استهداف قادة كبار في حماس، صباح اليوم".

حماس تشن حربًا إلكترونية

وتابع البيان الذي نشر على موقع "القسام" محذرا رحلات الطيران العالمية من أجل إيقاف رحلاتها: "وبناءً عليه فإن قائد الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، والله أكبر وما النصر إلا من عند الله".

وأعلنت الكثير من شركات الطيران العالمية، اليوم، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب على خلفية التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعلقت كل من شركات "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، والخطوط الجوية النمساوية، وشركة "لوفتهانزا" الألمانية، والخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها إلى إسرائيل في وقت سابق.

وأعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية، اليوم، بتعليق رحلاتها إلى تل أبيب، وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ أيام.

وقالت الشركة في بيان: "بسبب القيود المفروضة على تشغيل مطار بن غوريون، ألغت شركة إيروفلوت في 14 مايو/ أيار 2021 الرحلات الجوية من شيريميتيفو (مطار موسكو الدولي)- تل أبيب - شيريميتيفو".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن فصائل المقاومة تحاول فرض حصار جوي على إسرائيل، وذلك بعد أن أجبرت الطائرات القادمة إلى مطار "بن غوريون" على تحويل مسارها. وقال القناة 12 الإسرائيلية، إن فصائل المقاومة تحاول أن تفرض حصارا جويا على إسرائيل وتضيق عليها الخناق، وبعد أن نجحت في إجبار الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون على تحويل مسارها إلى قبرص أو وقف رحلاتها تستهدف مطار رامون لتشدد الحصار الجوي.

وبعد إعلان كتائب القـسام عن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف للاحتلال عبر طائرات مسيرة انتحارية، أعلنت قناة كان أن طائرة مسيرة مفخخة نجحت في اختراق أجواء غلاف غزة وانفجرت فوق أحد الكيبوتسات دون وقوع إصابات.

وبدورها، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قد طُلب من سكان غلاف غزة إغلاق كاميرات المراقبة في المنازل والشركات بعد معلومات استخبارية تفيد بأن حماس تشن حربًا إلكترونية وسيطرت على الأنظمة ويمكنها جمع معلومات استخبارية، كما طُلب من السكان فصل الأنظمة عن الإنترنت.