هجوي جوي على تل أبيب والجيش الإسرائيلي يسقط طائرة فلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر - قال يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: نحتاج من جميع "مواطني إسرائيل" تحمل مسؤولية بعضهم البعض، في الوقت الذى قال فيه الجيش الإسرائيلي: أسقطنا قبل قليل طائرة من دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وذكرت قناة العربية، أن تل أبيب تستدعي 7 آلاف من جنود الاحتياط، موضحة أن جنود الاحتياط الذين تم استدعاءهم للجيش أالإسرائيلى من الوحدات القتالية ومنظومة الدفاع الجوي.

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بينى جانتس،، إنه لا قيود زمنية على عملياتنا في غزة ولدينا الكثير من الأهداف، بينما وجهت وزارة الخارجية الأردنية رسالة لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكدت القناة إطلاق صواريخ على مناطق في تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدتي "تل نوف" و"نيفاتيم" العسكريتين و 100 صاروخ أطلقت من غزة قبل قليل على وسط إسرائيل تم اعتراض 10 منها.