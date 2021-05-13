شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الاستثمارات بموازنة "القومي للبحوث الجنائية" بواقع 28 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مشروع موازنة المجلس القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية للعام المالي الجديد 2021/2022، زيادة قدرها 28.094 مليون جنية عن العام المالي الجارى. حيث بلغت خلال العام الجديد نحو 79.4 مليون جنيه مقابل 51.3 مليون جنية خلال العام المالي الجاري 2020/2021 .

وتنعكس الزيادة أيضا في ارتفاع حجم الاستثمارات (الباب السادس) لتصل إلي 79.4 مليون جنية مقابل 51.3 مليون جنية العام المالي الجاري، فيما بلغت تقديرات الأجور والتعويضات (الباب الأول) بنحو 40.3 مليون جنية مقابل 36.7 مليون جنية العام الجاري.

وبلغت تقديرات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 3.4 مليون خلال العام المالي الجديد جنية مقابل 3.3 مليون جنية العام المالي الجاري 2020/2021، فيما قدرت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) بنحو 1.3 مليون جنية مقابل 1.2 مليون جنية العام الجاري، وبلغ تقديرات الباب الخامس (المصروفات الأخري) نحو 55 ألف جنية مقابل 35 ألف جنية العام الجاري.

وبلغت تقديرات إجمالي الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة) مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، علي أن يمول من الخزانة عجز قدره 78 مليون و437 ألف جنية.