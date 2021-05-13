محمد الفلاح - إسرائيل تستدعي 7 آلاف جندي احتياط وتسقط مسيرة من غزة

الخميس 13 مايو 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استدعاء 7 آلاف جندي احتياط، وإلغاء الإجازات في جميع الوحدات القتالية.



وجاءت الخطوات مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني جانتس، إن العملية في قطاع غزة ستستغرق بعص الوقت.

وقالت الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء 7000 من جنود الاحتياط، حتى الآن، معظمهم من العاملين بنظام القبة الحديدية والمسعفون.

وأضاف أنه تم إلغاء الإجازات لجميع الوحدات القتالية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة.