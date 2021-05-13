دعوة روسية أممية للإسرائيليين والفلسطينيين لوقف العنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جواتيريس إلى وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الروسي اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة بحثا خلالها التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب بيان للكرملين.



وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها، إن بوتين وجوتيريش خلال المكالمة التي جرت بينهما، أكدا أن الأولوية القصوى تكمن حاليا في وقف أعمال العنف من قبل كلا طرفي النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وضمان أمن السكان المدنيين.

وأعرب الرئيس الروسي والأمين العام للأمم المتحدة عن دعمهما لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وفقا لحل الدولتين، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمعايير القانونية الدولية المعترف بها عالميا.