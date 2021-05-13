وفد أمنى مصري يبحث في تل أبيب استكمال عملية الوساطة لوقف إطلاق النار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب اليوم الخميس لاستكمال عملية الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة .

وقال مصدر مصري مطلع ، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الألمانية (د. ب.أ) اليوم، إن الوفد المصري سيبحث مع الجانب الاسرائيلي وقف الهجمات على غزة مقابل وقف اطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ، مع وقف التوسع في عملية اخلاء المساكن الفلسطينية في القدس من جانب إسرائيل وهى العملية التى فجرت الاوضاع خلال الأيام الماضية .

وأضاف المصدر أن هناك تعنتا من الجانب الاسرائيلي في وقف الهجمات قبل تنفيذ عملية موسعة في قطاع غزة يتم الاعداد لها حاليا للرد على صواريخ المقاومة الفلسطينية يعتقد أن تكون غدا الجمعة .