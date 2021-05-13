عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الإسرائيلي يخفي حقيقة قدرات حماس الصاروخية عن المواطنين

الخميس 13 مايو 2021

الخليج 365

اتهمت مصادر إعلامية إسرائيلية المؤسسة العسكرية بالدولة العبرية بطمس الحقائق عن المواطنين، فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية التي تمتلكها حركة حماس في قطاع غزة، وقالت إن الجيش يعلن فقط عن الأهداف التي يتم قصفها بالقطاع، ولا يتطرق على الإطلاق لتطورات خطيرة على علاقة مباشرة بالمواطنين الإسرائيليين.



وذكر موقع ”ديبكا“ العبري المعني بالملفات العسكرية والاستخبارية، اليوم الخميس، أن الناطق باسم الجيش تطرق على سبيل المثال صباح اليوم لقصف فرعين لأحد المصارف التابعة لحركة حماس في غزة، دون أن يتطرق ولو بكلمة واحدة لنجاح حماس في قصف مناطق ”عيمق يزراعيل“ و“رامات دافيد“، إذ يتساءل المواطن الإسرائيلي البسيط ”هل تمتلك حماس صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول من غزة إلى عيمق يزراعيل شمالي البلاد؟“.

وأشار الموقع إلى امتلاك حماس صواريخ يمكنها الوصول إلى هناك، ولا سيما الصاروخ ”5 ”Fajr، والذي تسميه الحركة ”“M-75، مضيفًا أن الحديث يجري عن صاروخ إيراني ثقيل وبعيد المدى قطره 333 مم، يتم إطلاقه من على متن مركبة، ويزن طنا، كما يحمل رأسًا حربية تزن 175 كيلوغرامًا، ويمتلك قوة انفجارية كبيرة.

ونوه إلى أن حماس قامت بتطوير أداء هذا الصاروخ لكي يمكنه الوصول إلى مسافات أبعد، من خلال تقليص وزن المواد المتفجرة التي يحملها رأس الصاروخ.

ولفت الموقع إلى أن تلك هي المرة الأولى في جولة القتال الحالية التي تطلق فيها حماس هذا الصاروخ، وأن التطور يؤشر على أن الحركة تبذل في هذه الأيام جهودا من أجل ضرب أهداف استراتيجية في إسرائيل، مضيفا أن الخطوة تأتي بعد محاولة قامت بها حماس لاستهداف خط النفط عسقلان – إيلات، ومحاولة ضرب منصة الغاز في حقل ”تامار“.

وبين أن حماس لم تنجح حتى الآن في تلك المحاولات، لأنها على الرغم من تحسين قدرات الصاروخ المشار إليه، فإنه مازال يفتقر إلى دقة التوجيه، على غرار الصواريخ التي تمتلكها منظمة ”حزب الله“ اللبنانية.

وتابع أن لدى إيران و“حزب الله“ صواريخ من طراز ”فجر5C“ التي تحمل رأسا حربية يمكن توجيهها إلى أهدافها عبر نظام التموضع العالمي GPS، وأن وصول هذه القدرات إلى حركة حماس في غزة هي مسألة وقت فقط.

ويقول الموقع إن حماس بدأت في الأيام الأخيرة في استخدام صاروخ آخر ثقيل يطلق عليه ”Burkan“، وعسكريًا يسمى هذا الصاروخ A-122″“، مضيفًا أن هذا الصاروخ ضرب في الأيام الأخيرة أسطح بنايات في سديروت وعسقلان وبيتاح تيكفا وأسدود.

واختتم الموقع بأن سلاح الجو الإسرائيلي نجح حتى الآن في ضرب بنى تحتية كثيرة لحركة حماس في غزة، لكنه لم ينجح في ضرب البنية الخاصة بإطلاق الصواريخ أو مخزون الصواريخ الذي تمتلكه الحركة.