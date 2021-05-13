شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعم التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

أعلنت الصين، الخميس، دعمها للمحادثات بشأن التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط ضغط عالمي لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية جاو فنج: «إن الصين تؤيد اقتراح منظمة التجارة العالمية بشأن التنازل عن الملكية الفكرية للأدوية المضادة للوباء مثل لقاحات «كوفيد- 19»، لتليه مرحلة التشاور بشأن النص».

وأضاف، أن بكين تعتقد بأن منظمة التجارة العالمية قد تلعب دوراً نشطاً في تحسين توفر اللقاح على مستوى العالم، على الرغم من أنه لم يخض في التفاصيل بشأن الخطوات الأخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتواجه منظمة التجارة العالمية منذ أشهر دعوات إلى إلغاء حماية براءات الاختراع المرتبطة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا مؤقتاً، في محاولة لإيصال الأدوية إلى البلدان الأكثر فقراً التي تكافح لتلقيح شعوبها.

ودعمت الولايات المتحدة، الاقتراح، لكن بعض القادة الأوروبيين أعربوا عن شكوكهم بشأن ما إذا كان هذا التنازل سيسهم في تحسين إمكان الوصول إلى اللقاحات.

