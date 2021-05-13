شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تنهي حظر حركة الأفراد والمركبات بداية من السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطنة عمان عن إنهاء حظر حركة الأفراد والمركبات بداية من السبت 15 مايو، وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان قررت أيضاً استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقر العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقر العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، كما قررت اللجنة حظر استقبال الأنشطة التجارية داخل المحال في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحاً مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة وتستثني من الحظر محال بيع المواد الغذائية، وتقرر أيضاً سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.