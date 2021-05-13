شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة صحو بوجه عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الجمعة صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على المناطق الشرقية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي: إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً ويحدث المدّ الأول 15:39 والثاني 02:07 والجزر الأول 08:58 والثاني 19:46.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول 11:48 والثاني 22:33، والجزر الأول 17:21 والثاني 05:19. (وام)