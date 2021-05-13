تايلاند تعتمد لقاح موديرنا ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب ا):

اعتمدت الهيئات المنظمة في تايلاند، الخميس، استخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا، مما يجعله اللقاح الرابع الذي تعتمد استخدامه تايلاند.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن بيانا وقعه بايسارن دونكوم الأمين العام لإدارة الأغذية والأدوية جاء فيه أن فترة الموافقة على لقاح موديرنا مدتها عام ابتداء من 13 مايو الجاري.

كانت تايلاند اعتمدت في السابق استخدام لقاحات سينوفاك واسترازينيكا وجونسون اند جونسون.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، الخميس، تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 518

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات الصحية قولها إنه تم تسجيل 4887 حالة إصابة جديدة خلال الفترة نفسها، لترتفع بذلك حصيلة الاصابات إلى 93 ألفا و794 حالة