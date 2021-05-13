الكرملين: من الممكن عقد قمة محتلة بين بوتين وبادين عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، إنه من الممكن أن يتم عقد قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر الإنترنت، بناء على توصيات علماء الأوبئة، حسبما نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في قمة عبر تقنية الفيديو، وذلك رغم وجود جوتيريش حاليا في موسكو.

وقال بيسكوف إن قرار الاجتماع عبر الإنترنت يأتي بسبب تفشي وباء كورونا، وتوصيات الخبراء. وقال الكرملين إن الرئيس، الذي حصل بالفعل على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19"، يحتاج إلى مراعاة جميع الاحتياطات.

واقترح بايدن على بوتين أن يلتقيا في بلد ثالث، وهو يحتمل أن يكون في مكان ما بأوروبا هذا الصيف، حيث تتصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة.

إلا أن الكرملين لم يقبل الدعوة رسميا حتى الآن.

ومن المقرر أن يسافر بايدن إلى أوروبا في حزيران/يونيو المقبل لحضور قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو).